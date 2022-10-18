На Закарпатті прикордонники викрили канал із переправлення за кордон військовозобов’язаних чоловіків, повідомляють у Державній прикордонній службі України.

Прикордонний патруль відділу «Лужанка» Мукачівського загону затримав на відстані 200 метрів від кордону двох мешканців Львівщини, які намагались потрапити до Угорщини. Для з’ясування усіх обставин чоловіків доставили до прикордонного підрозділу.

Батько і син сплатили переправникам по 5 тисяч євро. Прикордонники встановили особу, причетну до організації незаконного переправлення чоловіків.

У ході проведення подальших заходів оперативні співробітники Мукачівського загону спільно з працівниками міграційної поліції Закарпатської області встановили місце перебування вказаної особи. Правопорушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом внесені відомості до ЄРДР за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Чоловіку загрожує до дев’яти років позбавлення волі.