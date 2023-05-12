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50 тисяч гривень винагороди: на Тернопільщині уже місяць розшукують породисту собаку

12.05.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Громади Тернопільщини

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У Тернопільській області власники собаки уже місяць розшукують зниклу тварину.

Господарі в розпачі і вже пропонують 50 тисяч гривень за будь-яку інформацію про їхню домашню улюбленицю, повідомляють Тернополяни.

“Увага розшук. Шукаємо собаку породи російський хорт, яка зникла 14.04 з приватного подвір’я в с.Смиківці Тернопільського району.

Порода російський хорт. Кличка Поля. 73 см в холці. Прошу максимального репосту знову.

Прошу вас при репості відмітити друзів, які живуть в іншому населеному пункті, районі чи селі. Дякую всім вам за допомогу. Прошу дайте мені ще один шанс знайти Поладу. +380951445314 Тетяна Янковська“, – пише Наталя Коптюх.

Джерело: Тернополяни

Теги: Тернопільська область, новини, розшук

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