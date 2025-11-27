50 бойових SECRET BOXів для ГУР: перша партія дронів, зібраних волонтерами та рестораторами, посилять розвідників на Покровському напрямку

Перша партія SECRET BOXів з FPV-дронами вже відправилася на передову. Пʼятдесят 13-дюймових FPV-дронів на оптоволокні підсилять “Шаманбат” — один із найрезультативніших підрозділів воєнної розвідки, який з перших днів повномасштабного вторгнення працює на найскладніших ділянках фронту та виконує операції в тилу ворога. Тож нова техніка безпосередньо підвищить ефективність бойових завдань підрозділу спеціального призначення ГУР МО “Шаманбат” на фронті.

“Поки тривають обговорення “мирного плану”, росія продовжує нищити мирні міста і вбивати людей. Сьогодні чергова жахлива ніч – під прицілом “Кинджалів”, “Калібрів” та дронів були Київщина, Одещина, Дніпропетровщина, Харківщина, Чернігівщина та Черкащина. Знову загиблі та поранені. Знову руйнування в енергетиці та інфраструктурі. Тому, ми не можемо просто сидіти, склавши руки в очікуванні ефемерного миру. Щодня наші захисники ризикують життям, щоб зберегти наше. І ми не маємо права зупинятися, опускати руки. Воїнам потрібна зброя, а значить волонтери повинні шукати донати, а українці — обʼєднуватися для підтримки”, — розпочав своє слово під час передачі SECRET BOXів керівник Фонду “Сучасна Україна” Володимир Гавриш.

25 листопада розвідникам передали першу партію SECRET BOXів — повністю готових до роботи комплектів з FPV‑дронами, — на які з 7 вересня збирали заклади харчування по всій Україні в рамках благодійної кампанії “Смачно, бо на дрони!”. Учасників об’єднала спільна мета — забезпечити підрозділи Головного управління розвідки МО України дронами, щоб успішних операцій ставало ще більше.

Передача, традиційно для Фонду, відбулася на території Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Кампанію ініціював Фонд “Сучасна Україна” за сприяння ГУР. Понад 170 ресторанів, кав’ярень і барів долучилися до збору на дрони. Хтось додав у меню благодійну страву, частина коштів від продажу якої йде на SECRET BOXи для розвідників; хтось перераховує певний відсоток від загального прибутку; хтось зробив одноразовий донат. Але мета спільна — якнайбільше SECRET BOXів, бойових комплектів дронів для ГУР. Один BOX коштує 50 000 грн. Таким чином вартість першої партії з 50 SECRET BOXів склала понад 2,5 млн грн.

“У першу чергу я хочу подякувати Фонду “Сучасна Україна” за цю чудову ініціативу та її відмінну реалізацію. Кожен дрон на передовій має свою важливу роль. І під час високотехнологічної війни можна з упевненістю сказати: зброї забагато не буває, дронів забагато не буває. Кожен дрон — це вражена ціль, кожен дрон — це смерть ворогам. Тому дякую нашим партнерам за таку потужну підтримку і впевнений у нашій подальшій співпраці” — наголосив Євген Єрін, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Саме дрони з оптоволоконним управлінням — нині головний запит підрозділу “Шаманбат”. Фонд закупив їх у координації з ГУР.

Оптоволоконний зв’язок забезпечує стабільне управління без перешкод навіть в умовах потужної РЕБ, що особливо важливо для підрозділу, який працює на найскладніших ділянках фронту. Ці дрони дають повний контроль на всій дистанції польоту, не залежать від сигналу GPS чи радіочастот, мають до 25 хвилин тривалості польоту та розвивають швидкість до 90 км/год. Завдяки цьому вони ідеально підходять для складних середовищ, де важлива надійність кожної секунди.

13-дюймові FPV-дрони на оптоволокні підсилять бійців спецпідрозділу на Покровському напрямку.

“Велика подяка всім, хто долучається і допомагає. Це хороша техніка, яка допоможе нищити ворога. Це також відчуття підтримки — усвідомлення, що наш тил працює, наш тил допомагає і він разом із нами”, — зазначив військовослужбовець підрозділу “Шаманбат” із позивним Рак.

Бойовий підрозділ спеціального призначення Головного управління розвідки МО України “Шаманбат” сформований у лютому 2022 року. Бійці підрозділу активних дій працюють в Україні та за її межами і мають офіційне завдання — знищення інфраструктури Росії. Під час повномасштабного вторгнення рф бійці підрозділу “Шаманбат” брали участь у звільненні острова Зміїний, боях за Гостомель, Бучу, Ірпінь і Київ, в боях за Бахмут, у спробі звільнення Запорізької АЕС, операціях на лівому березі Херсонщини, виходах на територію Бєлгородської області та рейдових операціях на території Курської області тощо.

Рестораторам, чиї заклади зібрали на повноцінні бокси, під час заходу вручили подяки за участь у всеукраїнській благодійній кампанії “Смачно, бо на дрони!” та внесок у силу української розвідки.

Нагадаємо, що це вже не перший великий збір для ГУР від Фонду “Сучасна Україна”. У 2024 році команда Фонду збирала на Магуру для українських розвідників, і тоді вдалося передати 2,3 мільйони гривень.

“Нова кампанія “Смачно, бо на дрони” — це спроба зробити збір креативним і доступним кожному українцю. І вже сьогодні це приносить результат. Нехай ці дрони, які нам вдалася придбати у колаборації з представниками рестораторного бізнесу, бережуть ваші життя, хлопці, і допомагають очищати нашу землю від окупантів”, — резюмував Президент Фонду “Сучасна Україна” Володимир Гавриш.

Кампанія “Смачно, бо на дрони!” триває. Команда Фонду “Сучасна Україна” закликає долучитися до збору відповідальний бізнес з різних сфер. Можна обрати зручний для себе спосіб: придбати один або кілька SECRET BOXів, профінансувати частину вартості BOXа або ж організувати збір коштів серед команди чи клієнтів. Чим більше SECRET BOXів буде зібрано — тим більше техніки отримає розвідка. І кожен внесок, навіть найменший, напряму впливає на те, як швидко наші захисники отримають потрібне обладнання.

Генеральний інформаційний партнер кампанії “Смачно, бо на дрони!” — медіа “Фокус”.