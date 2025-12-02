5 грудня новорічна програма “WHITE CHRISTMAS” від “KYIV ORCHESTRA” в Тернополі

5 грудня, 19:00 у Тернопільський драматичний театр імені Т. Г. Шевченка.
Зустрінь зиму під найулюбленіші різдвяні мелодії: Frank Sinatra, Andy Williams, Elvis Presley, ABBA, Wham!, Mariah Carey та українські колядки в сучасному звучанні.
На сцені — солісти Павло Пігура, Маргарита Мелешко, Оксана Караїм.
Цей концерт, як гарячий глінтвейн у морозний вечір – зігріє, подарує натхнення та відродить справжній дух Різдва.
Квитки вже у продажу https://concert.ua/uk/booking/sinatra-white-christmas-ternopil/
Час починати святкування!