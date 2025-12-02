02.12.2025 10:47

5 грудня новорічна програма “WHITE CHRISTMAS” від “KYIV ORCHESTRA” в Тернополі

02.12.2025

Галина Кіт

45

Тернопільщина, Новини, Головне, Теми, Події

Поширити:

5 грудня, 19:00 у Тернопільський драматичний театр імені Т. Г. Шевченка.

Зустрінь зиму під найулюбленіші різдвяні мелодії: Frank Sinatra, Andy Williams, Elvis Presley, ABBA, Wham!, Mariah Carey та українські колядки в сучасному звучанні.

На сцені — солісти Павло Пігура, Маргарита Мелешко, Оксана Караїм.

Цей концерт, як гарячий глінтвейн у морозний вечір – зігріє, подарує натхнення та відродить справжній дух Різдва.

Квитки вже у продажу https://concert.ua/uk/booking/sinatra-white-christmas-ternopil/

Час починати святкування!

Теги: “WHITE CHRISTMAS”, “KYIV ORCHESTRA”

