4 жовтня відбудуться змагання з літнього біатлону, присвячені 50-річчю цього виду спорту на Тернопільщині

4 жовтня 2024 з 10:00 по 17:00 усіх бажаючих запрошують відвідати змагання з літнього біатлону присвячених 50-річчю Тернопільського біатлону.

В кожного буде можливість відчути змагальний дух спортсменів-біатлоністів, постріляти з пневматичної та вогнепальної спортивної зброї та отримати позитивні емоції а також на змаганнях будуть присутні справжні бойові групи снайперів Збройних Сил України.

Також усі охочі зможуть ознайомитися з технічною частиною передової зброї захисників України, які виконували важливі, найважчі бойові завдання на захисті Києва та на Донбасі.

Місце проведення – біатлонна база в селі Пігороднє під Тернополем.