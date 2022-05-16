З початку війни до Тернопільської обласної військової адміністрації надійшла 231 заявка на релокацію підприємств.

38 уже переїхали та розпочали свою діяльність, а саме:

– 4 швейних підприємства;

– 6 машинобудівних;

– 3 металообробних;

– 5 харчових;

– 3 виробництва неметалевої мінеральної продукції;

– 2 виробництва поліграфії;

– 1 підприємство з деревообробки та 14 з інших галузей.