35-річний ювілей відзначив народний аматорський хор національно-патріотичної пісні «Заграва» палацу культури «Березіль» ім. Леся Курбаса, диригенти – Оксана Шуфліта (художній керівник колективу) та Юлія Бек.

До ювілею колектив підготував концертну програму на підтримку Збройних Сил України «Герої не вмирають, вони в серцях живуть», основу яких складає патріотична тематика та духовні пісні.

Концерт відбувся у Тернополі в Українському домі «Перемога». Вдячні глядачі щиро вітали «Заграву» бурхливими оплесками, вдячними словами за відданість хоровому мистецтву та популяризацію української патріотичної пісні.

Ювілярів вітали: міський голова Тернополя Сергій Надал, директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості, заслужений артист України, депутат Тернопільської обласної ради Володимир Вермінський, начальник управління культури Тернопільської міської ради Світлана Козелко, директор палацу культури «Березіль» ім. Леся Курбаса Олег Слободянюк та лідери громадських організації краю.

Усіх учасників колективу відзначено грамотами, подяками та пам’ятними сувенірами. Також колективу вручили сертифікат на пошиття концертних костюмів.

«Заграву» заснували у 1989 р. у м. Тернопіль колишні учасники національно-визвольної боротьби 1940-х і симпатики національної ідеї. Хор лауреат Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Лепких (2002). Виступав на урочинах у Тернополі й області, Києві, в інших реґіонах України, а також у Польщі.

Учасники хору – люди різних професій, студенти, але їх об’єднала пісня і любов до України. Тож згадаємо їх поіменно: Ольга Цеплик, Оксана Шуфліта, Юлія Бек, Марія Табала, Ольга Бортник, Роман Левкович, Степан Мриглод, Василь Бригідир, Оксана Дзіндзяк, Леся Бондзюх, Михайло Фалінський, Петро Дмитрик, Любов Окіпна, Володимир Булін, Семен Шкрамко, Стефанія Кухарук, Анастасія Русецька, Ігор Промчук, Дарія Рощук, Ганна Дерев’янко, Діана Новаківська, Віталій Ванкевич, Юліана Новаківська, Ганна Бедрійчук, Оксана Білінська, Владислав Підлісний, Володимир Цеплик, Галина Соляр, Юлія Олов’янчик, Олена Ткачук, Сергій Слабодух, Іван Коцьолко, Руслан Двикалюк, Юрій Малик, Павло Яворський, Тарас Бондзюх, Ганна Кубік, Тетяна Волинець, Михайло Боднарчук.