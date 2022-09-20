308 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 19 вересня 2022 року.
Також за останню добу:
- летальний випадок – 0;
- одужало – 470 осіб;
- проведено досліджень методом ПЛР – 610.
За весь час пандемії в Тернопільській області:
- захворіло – 157 842 особи;
- одужало – 151 576 осіб;
- летальних випадків – 2 449.
Загалом випадки підтверджено:
- Кременецький район – 17 685 (17 028 одужало, 314 летальних); в т.ч. м. Кременець – 3 268 (3 162 одужало, 66 летальних);
- Тернопільський район – 94 405 (90 405 одужало, 1 417 летальних); в т.ч. м. Тернопіль – 40 986 (38 849 одужало, 608 летальних);
- Чортківський район – 45 752 (44 143 одужало, 715 летальних); в т.ч. м. Чортків – 6 815 (6 546 одужало, 57 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (36 особи)
• Борсуківська сільська ОТГ – 13
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 2
• Вишнівецька селищна ОТГ –3
• Кременецька міська ОТГ – 6
• Лановецька міська ОТГ – 5
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 2
• Шумська міська ОТГ – 5
Тернопільський район (212 осіб)
• Байковецька сільська ОТГ – 13
• Бережанська міська ОТГ – 19
• Білецька сільська ОТГ – 1
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 11
• Великобірківська селищна ОТГ – 1
• Великогаївська сільська ОТГ – 0
• Залозецька селищна ОТГ – 2
• Збаразька міська ОТГ – 3
• Зборівська міська ОТГ – 2
• Золотниківська сільська ОТГ – 5
• Іванівська сільська ОТГ – 3
• Козівська селищна ОТГ – 9
• Козлівська селищна ОТГ – 1
• Купчинецька сільська ОТГ – 2
• Микулинецька селищна ОТГ – 6
• Нараївська сільська ОТГ – 1
• Озернянська сільська ОТГ – 3
• Підволочиська селищна ОТГ – 2
• Підгаєцька міська ОТГ – 2
• Підгороднянська сільська ОТГ – 0
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 8
• Скориківська сільська ОТГ – 0
• Теребовлянська міська ОТГ – 7
• Тернопільська міська ОТГ – 111
Чортківський район (60 осіб)
• Білобожницька сільська ОТГ – 3
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2
• Борщівська міська ОТГ – 7
• Бучацька міська ОТГ – 5
• Васильковецька сільська ОТГ – 1
• Гримайлівська селищна ОТГ – 1
• Гусятинська селищна ОТГ – 3
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 6
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 1
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 8
• Колиндянська сільська ОТГ – 0
• Копичинецька міська ОТГ – 1
• Коропецька селищна ОТГ – 0
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 4
• Монастириська міська ОТГ – 7
• Нагірянська сільська ОТГ – 1
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 3
• Товстенська селищна ОТГ – 5
• Трибухівська сільська ОТГ – 1
• Хоростківська міська ОТГ – 0
• Чортківська міська ОТГ – 1