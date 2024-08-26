30 тисяч паломників моспартіархату прибули до Почаєва

Близько 30 тисяч паломників прибули на Тернопільщину до Свято-Успенської Почаївської лаври. Про паломництво повідомляє інформаційно-просвітницький відділ УПЦ з посиланням на пресслужбу Почаївської лаври, передає NTA.

Піше паломництво до Почаївської лаври здійснюється з Кам’янець-Подільського напередодні престольного свята монастиря – Успіння Пресвятої Богородиці за юліанським календарем.

В УПЦ МП розповіли, цього року паломників було так багато, що знадобилось майже 40 хвилин, аби всі вони пройшли через браму обителі.

Зазначають, що прочани здолали 200 км «з молитвою за Боже благословення для України».

Речниця Тернопільської ОВА Надія Ящищак у коментарі «Суспільному» нагадала, що у 2023 році Рада оборони ухвалила рішення про заборону ходи на Преображення та Успіння Пресвятої Богородиці. За її словами, це рішення досі дійсне.

У поліції зазначили, що правоохоронці забезпечують безпеку і правопорядок. За словами речника Національної поліції у Тернопільській області Андрія Василика, цього року порівняно з минулим учасників «значно менше».

На сайті УПЦ МП повідомляли про близько 30 тисяч паломників. Водночас прессекретар Почаївської лаври архімандрит Гавриїл у коментарі «Суспільному» казав про майже 20 тисяч прочан.

Як повідомляли раніше, на Хмельниччині заборонили хресну ходу до Почаївської лаври.