Також за останню добу:
- летальний випадок – 0;
- одужало – 516 осіб;
- проведено досліджень методом ПЛР – 443.
За весь час пандемії в Тернопільській області:
- захворіло – 158 944 особи;
- одужало – 152 625 осіб;
- етальних випадків – 2 450.
Загалом випадки підтверджено:
- Кременецький район – 17 797 (17 132 одужало, 314 летальних); в т.ч. м. Кременець – 3 289 (3 175 одужало, 66 летальних);
- Тернопільський район – 95 188 (91 136 одужало, 1 418 летальних); в т.ч. м. Тернопіль – 41 385 (39 215 одужало, 609 летальних);
- Чортківський район – 45 959 (44 357 одужало, 715 летальних); в т.ч. м. Чортків – 6 864 (6 591 одужало, 57 летальних).
Географія поширення нових випадків:
Кременецький район (31 особа)
• Борсуківська сільська ОТГ – 0
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ –7
• Кременецька міська ОТГ – 6
• Лановецька міська ОТГ – 10
• Лопушненська сільська ОТГ – 0
• Почаївська міська ОТГ – 4
• Шумська міська ОТГ – 3
Тернопільський район (203 особи)
• Байковецька сільська ОТГ – 10
• Бережанська міська ОТГ – 8
• Білецька сільська ОТГ – 6
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 21
• Великобірківська селищна ОТГ – 0
• Великогаївська сільська ОТГ – 3
• Залозецька селищна ОТГ – 3
• Збаразька міська ОТГ – 11
• Зборівська міська ОТГ – 2
• Золотниківська сільська ОТГ – 3
• Іванівська сільська ОТГ – 1
• Козівська селищна ОТГ – 5
• Козлівська селищна ОТГ – 1
• Купчинецька сільська ОТГ – 0
• Микулинецька селищна ОТГ – 8
• Нараївська сільська ОТГ – 1
• Озернянська сільська ОТГ – 0
• Підволочиська селищна ОТГ – 0
• Підгаєцька міська ОТГ – 0
• Підгороднянська сільська ОТГ – 1
• Саранчуківська сільська ОТГ – 0
• Скалатська міська ОТГ – 10
• Скориківська сільська ОТГ – 1
• Теребовлянська міська ОТГ – 14
• Тернопільська міська ОТГ – 94
Чортківський район (48 осіб)
• Білобожницька сільська ОТГ – 2
• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 0
• Борщівська міська ОТГ – 4
• Бучацька міська ОТГ – 1
• Васильковецька сільська ОТГ – 1
• Гримайлівська селищна ОТГ – 0
• Гусятинська селищна ОТГ – 2
• Заводська селищна ОТГ – 0
• Заліщицька міська ОТГ – 1
• Золотопотіцька селищна ОТГ – 0
• Іване-Пустенська сільська ОТГ – 2
• Колиндянська сільська ОТГ – 1
• Копичинецька міська ОТГ – 2
• Коропецька селищна ОТГ – 1
• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 1
• Монастириська міська ОТГ – 2
• Нагірянська сільська ОТГ – 5
• Скала-Подільська селищна ОТГ – 2
• Товстенська селищна ОТГ – 0
• Трибухівська сільська ОТГ – 4
• Хоростківська міська ОТГ – 1
• Чортківська міська ОТГ – 17