28-річний військовий з Тернопільщини просить допомогти: потрібен протез ноги

Захисник з Тернопільщини, 28-річний Олег Білоус, звернувся з проханням допомогти коштами на протезування. Хлопець родом із села Довжанка, що біля Тернополя, останніх декілька місяців провів на нульовій лінії фронту.

В перші дні війни він пішов добровольцем, захищав нашу землю від окупантів на Харківщині.

У березні цього року, під час мінометного ворожого обстрілу, військовий отримав важкі осколкові поранення.

“Моя евакуація відбувалась дуже складно через те, що обстріл не припинявся і над нами постійно «висів» дрон,який корегував міномет. Загалом евакуація тривала до 10 годин. Нестерпна біль, але я не впав духом і знаю, що ми переможем ,бо інакше бути не може” – розповідає військовий.

Його прооперували у Харкові, ампутували праву ногу. Попереду ще одна операція і тривала реабілітація. Наразі він перебуває у місцевому госпіталі.

“Я не збираюся здаватися. Тому величезне прохання скинути хто скільки може, або хоча б зробити репост, чи переслати даний пост знайомим волонтерам” – просит Олег.

Підтримати збір можна за посиланням або номером карти Олега:

4149 6090 0130 9774.