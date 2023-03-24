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28-річний військовий з Тернопільщини просить допомогти: потрібен протез ноги

24.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Громади Тернопільщини

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Захисник з Тернопільщини, 28-річний Олег Білоус, звернувся з проханням допомогти коштами на протезування. Хлопець родом із села Довжанка, що біля Тернополя, останніх декілька місяців провів на нульовій лінії фронту.

В перші дні війни він пішов добровольцем, захищав нашу землю від окупантів на Харківщині. 

У березні цього року, під час мінометного ворожого обстрілу, військовий отримав важкі осколкові поранення.

“Моя евакуація відбувалась дуже складно через те, що обстріл не припинявся і над нами постійно «висів» дрон,який корегував міномет. Загалом евакуація тривала до 10 годин. Нестерпна біль, але я не впав духом і знаю, що ми переможем ,бо інакше бути не може” – розповідає військовий. 

Його прооперували у Харкові, ампутували праву ногу. Попереду ще одна операція і тривала реабілітація. Наразі він перебуває у місцевому госпіталі. 

“Я не збираюся здаватися. Тому величезне прохання скинути хто скільки може, або хоча б зробити репост, чи переслати даний пост знайомим волонтерам” – просит Олег. 

Підтримати збір можна за посиланням або номером карти Олега:

 4149 6090 0130 9774. 

 

Теги: Тернопільська область, новини, доброволець, Олег Білоус

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