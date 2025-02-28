26 полеглим захисникам присвоїли звання «Почecний громaдянин міста Тернополя»

На черговому засіданні 46-ї сесії міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання “Почecний громaдянин міста Тернополя” посмертно ще 26 військовослужбовцям.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання:

АНТОНІЙЧУК Ярослав Олегович

БАТУРИНА Богдан Зіновійович

ГОДОВАНИЙ Євген Романович

ГОНТА Олексій Віталійович

ГОРНІЦЬКИЙ Олександр Владиславович

ГРИНЮКА Андрій Михайлович

ДУБОВИЙ Роман Микитович

КІТ Михайло Миронович

КРІЛЬ Назар Юрійович

КОЗОРІЗ Микола Васильович

КОСТЮК Олег Мирославович

ЛЕХ Степан Васильович

МЕДЕЦЬКИЙ Роман Ігорович

МОЧУЛА Василь Богданович

МІСЮРАК Віктор Васильович

МНИХ Володимир Петрович

ПРИШЛЯК Олександр Степанович

ПРОЦИК Віталій Степанович

САЛО Віталій Олександрович

СИСОЄВ Олег Юрійович

СМОЛЯК Назарій Ігорович

СУМІН Микола Олександрович

ТИМКІВ Віталій Ярославович

ЧЕРНЯК Олександр Миколайович

ШАМАНСЬКИЙ Юрій Володимирович

ШИШКІН Олександр Олександрович

Нехай пам’ять про захисників слугує нагадуванням про те, якою ціною здобувається мир і свобода на українській землі. Низький уклін і вічна слава Героям!