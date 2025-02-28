26 полеглим захисникам присвоїли звання «Почecний громaдянин міста Тернополя»

На черговому засіданні 46-ї сесії міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання “Почecний громaдянин міста Тернополя” посмертно ще 26 військовослужбовцям.
Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.
Список осіб, яким присвоєно звання:
Нехай пам’ять про захисників слугує нагадуванням про те, якою ціною здобувається мир і свобода на українській землі. Низький уклін і вічна слава Героям!