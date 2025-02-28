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26 полеглим захисникам присвоїли звання «Почecний громaдянин міста Тернополя»

28.02.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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На черговому засіданні 46-ї сесії міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання “Почecний громaдянин міста Тернополя” посмертно ще 26 військовослужбовцям.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання:

  • АНТОНІЙЧУК Ярослав Олегович
  • БАТУРИНА Богдан Зіновійович
  • ГОДОВАНИЙ Євген Романович
  • ГОНТА Олексій Віталійович
  • ГОРНІЦЬКИЙ Олександр Владиславович
  • ГРИНЮКА Андрій Михайлович
  • ДУБОВИЙ Роман Микитович
  • КІТ Михайло Миронович
  • КРІЛЬ Назар Юрійович
  • КОЗОРІЗ Микола Васильович
  • КОСТЮК Олег Мирославович
  • ЛЕХ Степан Васильович
  • МЕДЕЦЬКИЙ Роман Ігорович
  • МОЧУЛА Василь Богданович
  • МІСЮРАК Віктор Васильович
  • МНИХ Володимир Петрович
  • ПРИШЛЯК Олександр Степанович
  • ПРОЦИК Віталій Степанович
  • САЛО Віталій Олександрович
  • СИСОЄВ Олег Юрійович
  • СМОЛЯК Назарій Ігорович
  • СУМІН Микола Олександрович
  • ТИМКІВ Віталій Ярославович
  • ЧЕРНЯК Олександр Миколайович
  • ШАМАНСЬКИЙ Юрій Володимирович
  • ШИШКІН Олександр Олександрович

Нехай пам’ять про захисників слугує нагадуванням про те, якою ціною здобувається мир і свобода на українській землі. Низький уклін і вічна слава Героям!

Теги: ТМР, герої, «Почесний громадянин міста Тернополя»

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