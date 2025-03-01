26 полеглих захисників стали Почесними громадянами Тернополя: Сергій Надал

Двадцять шість захисників з Тернополя отримали звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно. Рішення ухвалили депутати на черговому засіданні 46-ї сесії Тернопільської міської ради 28 лютого.

Звання присвоєно Ярославу Антонійчуку, Богдану Батурині, Євгену Годованому, Олексію Гонті, Олександру Горніцькому, Андрію Гринюці, Роману Дубовому, Михайлу Коту, Назару Крілю, Миколі Козорізу, Олегу Костюку, Степану Леху, Роману Медецькому, Василю Мочулі, Віктору Місюраку, Володимиру Мниху, Олександру Пришляку, Віталію Процику, Віталію Салу, Олегу Сисоєву, Назарію Смоляку, Миколі Суміну, Віталію Тимківу, Олександру Черняку, Юрію Шаманському та Олександру Шишкіну.

«Кожен з цих Героїв віддав найцінніше – своє життя, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України. Їхній подвиг назавжди залишиться в історії нашого міста», – зазначив міський голова Сергій Надал.

Звання «Почесний громадянин міста Тернополя» є найвищою відзнакою територіальної громади. Воно присвоюється за визначні заслуги перед містом та його жителями. Нагородження цим званням посмертно є виявом глибокої шани та визнання подвигу захисників України.

Пам’ять про Героїв, які поклали життя за свободу та незалежність України, житиме в серцях прийдешніх поколінь тернополян.

Новина від пресслужби.