250 тисяч гривень на потреби постраждалим від ракетного удару: ПрАТ “Тернопільміськгаз” долучився до допомоги

Колектив підприємства ПрАТ Тернопільміськгаз долучився до допомоги постраждалим від ракетного удару та перерахував на благодійний рахунок Тернопільського міського територіального центру соціального обслуговування населення 250 тисяч гривень.

Висловлюємо щирі співчуття та підтримку всім постраждалим, – написали на своій стоірнці газовики.

Нагадаємо, російські війська завдали масованого удару по Тернополю в ніч проти 19 листопада. Росіяни атакували ракетами Х-101 (випущені з літаків) та дронами. Перший вибух був о 6.30. В одному з багатоповерхових будинків сталося масштабне руйнування, а в іншому почалася пожежа. Пошуково-рятувальна операція на місці руйнувань тривала кілька діб і завершилася 23 листопада. Загинули 36 осіб та понад 90 травмованих. У місті були оголошені дні жалоби за загиблими.