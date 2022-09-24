Чиї іменини святкувати, яке церковне свято 25 вересня, прикмети та заборони.

Церковне свято 25 вересня

Церква вшановує 25 вересня священномученика Автонома. Він жив в III столітті і був єпископом в Італії. За часів гоніння на християн він відправився з Італії до Віфінії і проповідував там християнство. Хрестив багатьох язичників, подорожував з проповідями в інші місця. Коли інші ідолопоклонники дізналися про це, вони напали на храм, в якому проходила служба, вигнали християн, а Автонома вбили.

Іменини

25 вересня День Ангела святкують: Анна, Афанасій, Іоаким, Дмитро, Сергій, Василь, Олексій, Ганна, Олександр, Григорій, Микита, Дмитро, Йосип та Захар.

Цей день в історії

Всеукраїнський день дошкілля. Всесвітній день мрії. Всесвітній день річок. Всесвітній день фармацевта. День машинобудівника України. День коміксів. День найбільшою прогулянки з тваринами в світі. День одного чудового музичного хіта. Міжнародний день глухих. Рош Ха-Шана.

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1493 — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.

1914 — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка.

1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з’єднав Чорне та Північне моря.

2020 — авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 чоловік

Які видатні українці народились цього дня

1898 — Роберт Бракман, американський художник і педагог українського походження.

1951 — Людмила Єфименко, українська кіноактриса, кінорежисер.

1960 — Ігор Бєланов, український радянський футболіст.

1972 — Сергій Мізін, український футболіст і тренер.

1984 — Ганна Задорожнюк, українська фігуристка.

1984 — Тетяна Козлова, українська волейболістка.

1992 — Юлія Слободян, українська художня гімнастка.

1993 — Максим Шемберєв, український плавець.

Народні прикмети

Дуже багато павутини — зима буде ранньою та дуже суворою.

Якщо на вишні ще залишилось листя, то скоро прийде негода.

Якщо нічне небо чисте, то найближчі дні будуть теплими та малохмарними.

Бур’ян високим виріс — взимку багато снігу буде.

Кріт вхід в нору з північного боку вирив — до теплої зими, з південного — до холодної, з західного — до сирої і сніжної, зі сходу — до сухої.

Що не можна робити в цей день