Чиї іменини святкувати, яке церковне свято 25 вересня, прикмети та заборони.
Церковне свято 25 вересня
Церква вшановує 25 вересня священномученика Автонома. Він жив в III столітті і був єпископом в Італії. За часів гоніння на християн він відправився з Італії до Віфінії і проповідував там християнство. Хрестив багатьох язичників, подорожував з проповідями в інші місця. Коли інші ідолопоклонники дізналися про це, вони напали на храм, в якому проходила служба, вигнали християн, а Автонома вбили.
Іменини
25 вересня День Ангела святкують: Анна, Афанасій, Іоаким, Дмитро, Сергій, Василь, Олексій, Ганна, Олександр, Григорій, Микита, Дмитро, Йосип та Захар.
Цей день в історії
- Всеукраїнський день дошкілля.
- Всесвітній день мрії.
- Всесвітній день річок.
- Всесвітній день фармацевта.
- День машинобудівника України.
- День коміксів.
- День найбільшою прогулянки з тваринами в світі.
- День одного чудового музичного хіта.
- Міжнародний день глухих.
- Рош Ха-Шана.
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1493 — Христофор Колумб вдруге відплив до Америки.
1914 — бойове хрещення загону Українських Січових Стрільців Семенюка біля Сяніка.
1992 — відкрито канал Рейн-Майн-Дунай, який з’єднав Чорне та Північне моря.
2020 — авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 чоловік
Які видатні українці народились цього дня
1898 — Роберт Бракман, американський художник і педагог українського походження.
1951 — Людмила Єфименко, українська кіноактриса, кінорежисер.
1960 — Ігор Бєланов, український радянський футболіст.
1972 — Сергій Мізін, український футболіст і тренер.
1984 — Ганна Задорожнюк, українська фігуристка.
1984 — Тетяна Козлова, українська волейболістка.
1992 — Юлія Слободян, українська художня гімнастка.
1993 — Максим Шемберєв, український плавець.
Народні прикмети
- Дуже багато павутини — зима буде ранньою та дуже суворою.
- Якщо на вишні ще залишилось листя, то скоро прийде негода.
- Якщо нічне небо чисте, то найближчі дні будуть теплими та малохмарними.
- Бур’ян високим виріс — взимку багато снігу буде.
- Кріт вхід в нору з північного боку вирив — до теплої зими, з південного — до холодної, з західного — до сирої і сніжної, зі сходу — до сухої.
Що не можна робити в цей день
- Не можна вбрати та давати у борг.
- Не можна виходити з дому до світанку.
- Не можна дивитись у люстерку після опівночі.
- Не можна ходити у брудному та старому одязі.
- Не можна їсти вночі.
- Не можна вишивати та в’язати.