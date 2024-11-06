25-річний тернополянин віддав шахраям майже 165 тисяч гривень

25-річний потерпілий хотів підзаробити в інтернеті, а натомість натрапив на шахраїв та втратив майже 165 тисяч гривень.

Онлайн-шахраї вигадали схему від якої вже потерпіло чимало громадян. Мета одна – видурювання грошей з українців. Зловмисники пропонують нібито заробіток в інтернеті за перегляд відео та “лайків”.

На даний момент це одна з поширених шахрайських схем. Аферисти пропонують передивлятися короткі відео, ставити “лайки” або ж писати відгуки на різноманітних сайтах за гроші. Оголошення та повідомлення шахраї поширюють у різноманітних месенджерах.

Зловмисники можуть виплачувати від 100 до 500 гривень, щоб увійти в довіру до потенційної жертви. Так збирають персональні дані, зокрема інформацію про банківську карту.

Надалі аферисти пропонують приєднатися до так званої «робочої групи» з можливістю значно більшого заробітку. Потім пропонують оплатити придбання товарів визначених адміністратором групи. Для першого разу це відносно невелика сума. Є навіть шанс отримати виплату на картку – так шахраї ще більше втираються в довіру.

Наступний етап – адміністратори пропонують придбати товар, якого не існує, за значно вищими цінами. За виконання такого завдання, злодії обіцяють сплатити відсоток від витрат або подвоїти витрачену суму. При цьому аферисти надають свої номера банківських рахунків, куди люди надсилають кошти за ніби-то викуплений товар.

Водночас аби виманити в громадян якомога більше коштів, аферисти паралельно створюють сайти, де відображаються фейкові екаунти працівників з балансом зароблених коштів. Однак як тільки люди намагаються отримати зарплатню, пройдисвіти блокують сторінки, а люди розуміють про аферу та звертаються за допомогою до правоохоронців.

Від такого роду афери й потерпів тернополянин. Він втратив майже 165 тисяч гривень, які перерахував аферистам виконуючи їхні вказівки.

За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці вкотре застерігають: не довіряйте повідомленням від незнайомців з пропозицією отримати великий прибуток в мережі Інтернет.

Щоб не стати жертвою шахраїв слід надавати перевагу вакансіям з офіційним працевлаштуванням, а також не довіряти пропозиціям незнайомців отримати гроші задарма.

Не варто здійснювати переказ коштів на невідомі рахунки та розповсюджувати конфіденційну інформацію стороннім або ж на підозрілих сайтах. Небезпечним також може бути перехід за сумнівними гіперпосиланнями.

Якщо ж інформацію про банківську карту розголошено, слід звернутися до банку та заблокувати картку. У разі виявлення фактів шахрайства необхідно негайно повідомити правоохоронців.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області