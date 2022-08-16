Враховуючи, що в Україні введено воєнний стан та з метою дотримання заходів безпеки, про час і місце проведення сесії Тернопільської обласної ради буде повідомлено додатково.

На розгляд п’ятої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання планується винести наступні питання:

про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» уродженцям Тернопільської області, (посмертно);

присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» уродженцям Тернопільської області, (посмертно); про внесення змін до обласної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення «Турбота» на 2021–2025 роки;

інші питання поточної роботи Тернопільської обласної ради.

Як зазначив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко: «12 серпня під час засідання президії Тернопільської обласної ради, у якій взяли участь начальник Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, перший заступник голови Тернопільської облради Володимир Болєщук, уповноважені представники фракцій політичних партій та голови постійних комісій обласної ради, розглянули та підтримали кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області». Посмертно його отримають 50 краян, переважна більшість з них – Герої, які віддали своє життя, захищаючи суверенітет та незалежність України. Також погодили перелік питань для розгляду на сесії обласної ради».