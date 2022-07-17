24 липня у парку «Сопільче» для тернополян та гостей міста, віком від 2-х до 14 років, проведуть дитячі велоперегони серед аматорів «Круті віражі». Початок о 17:00 год. Про це повідомили у пресслужбі Тернопільської міської ради.
Змагання передбачені для таких вікових категорій:
- на біговелах – 2-4 та 5-6 років;
- на самокатах – 2-4, 5-6 та 7-8 років;
- на велосипедах – 2-4, 5-6, 7-8, 9-11, 12-14 років.
Усі бажаючі стати учасниками велоперегонів необхідно попередньо зареєструватися за посиланням.
Важливо! До участі допускаються діти лише за згодою батьків та за наявності захисного шолома.
Юні аматори-спортсмени отримають пам’ятні медалі фінішера, а переможці у категоріях – кубки та подарунки від партнерів заходу.
Організатори: управління розвитку спорту та фізичної культури ТМР, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення та Тернопільський обласний осередок Федерації велосипедного спорту України.