23 червня у Тернополі урочисто відкрили пам’ятник «Джура»

23 червня у Тернополі відбулося урочисте відкриття садово-паркової скульптури «Джура». Вона символізує силу духу українського народу, його нездоланність та волю до перемоги.

Нова скульптура встановлена з ініціативи та за кошти благодійників, Пам’ятник «Джурі», а саме так в давнину в Україні називали зброєносця-учня у козацької старшини, Тернополю подарував киянин Дмитро Савенко.

Джу́ра, або чу́ра — так називали в XVI-XVIII століттях зброєносця, учня козацької старшини. Зазвичай джурами були молоді хлопці. Разом із козаками вони ходили в походи, брали участь у боях. Січ для хлопця-джури була справжньою школою козацтва. Крім навчання військовому мистецтву, джури виконували багато іншої роботи – куховарили, доглядали за хворими та пораненими, служили у церкві. Зазвичай джурами були молоді хлопці. Первісно «джура» – перське слово, що означає «товариш».

«Джура» уособлює молодих воїнів, які сьогодні змушені брати участь у жорстоких боях, відбиваючи Україну від московської навали в імя її вільного і незалежного утвердження та розвитку. Як і наші предки, сучасні «джури» з Божою допомогою захищають рідну землю та знищують ворога. Нехай пам’ять про звитягу минулих і нинішніх поколінь українців за волю і незалежність рідної держави живе у віках.

В урочистому відкритті пам’ятника «Джурі» у Тернополі взяли участь курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військовою та фізичною підготовкою.

Проєкт «Джура» задуманий в 2017 році киянином Дмитром Савенком, котрий є його одноосібним меценатом. Метою проєкту є встановлення на теренах багатьох знакових міст України скульптурних образів юного козака-джури, як символу споконвічної сили духу українців, нездоланності та волі до перемоги.

Організаційним партнером виступив благодійний фонд «МіСт» імені Михайла Савенка» (президент фонду Сергій Ісаєнко). Автори скульптури – Сергій Кляпетура, Роман Кліщ.

Нагадаю – 1 травня 2024 року, враховуючи звернення ініціативних громадян, виконавчий комітет Тернопільської міської ради прийняв рішення про встановлення садово-паркової скульптури «Джура».

Скульптура «Джура» у Тернополі – це юний герой, озброєний шаблею та книгою знань – сильний, хоробрий, натхненний, що любить свій край, і у той же час до болю юний. Йому б навчатися, розвиватися, творити, просто жити для мами, дружини, діток, будувати демократичну Україну під мирним небом…