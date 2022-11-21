21 листопада – Михайлів день: історія свята, традиції і народні прикмети

21 листопада православні віруючі відзначають церковне свято – захисника небесних сил Архістратига Михаїла.

У народі день отримав назву «Михайлівські відлиги» або «Михайлівські грязі» через те, що 21 листопада дороги відтавали.Повна назва свята – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних сил безтілесних. Безтілесними силами небес називають ангелів і Архангелів, а Михайло очолює їх. Цей архангел має особливе значення для українців, адже Михайла вважають покровителем Києва.

Михайлів день святкується в одну і ту ж дату щороку – 21 листопада, або 8 листопада за григоріанським календарем.

Дата свята обрана невипадково. Листопад у давні часи був дев’ятим за рахунком місяцем і символізував дев’ять ангельських чинів, а восьмий день обраний, тому що ангельський суд на Страшному суді здійсниться в 8 день.

Михайлів день: історія свята

За переказами, колись Сатана був найзарозумілішим із небесних духів, за що і названий Люцифером. Але з часом у нього з’явилися самолюбство, гордовитість і злість, і він захопив багатьох інших духів. Архангел Михайло зібрав військо благочестивих ангелів і виступив на війну проти Сатани і його ангелів. Сатану скинули, а Архангел Михаїл далі бореться за славу Божу.

Архистратига Михаїла здавна називають ангелом-охоронцем усіх християн, а українці вважають його покровителем Києва. Він зображений на гербі Києва.

Найчастіше в цей день погода ще тепла, але люди вже зустрічають початок зими, тому що з Михайлова дня починаються холоди і заморозки.

Традиції

Сьогодні православні не виконують будь-яку роботу в корисливих цілях, а йдуть до церкви, щоб помолитися за здоров’я рідних.

У цей день наші предки намагалися допомагати людям або займатися благодійністю. Також день вдалий для вирішення будь-яких сімейних проблем. Обов’язковим було накривати святковий стіл. До столу запрошуються гості, адже за прикметою багато гостей у будинку в цей день пророкують господарям заможний наступний рік.

Народні прикмети 21 листопада: