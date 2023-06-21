21 червня – літнє сонцестояння: найдовший день і найкоротша ніч року

Це означає, що сьогодні найкоротша ніч і найдовший день року.

У наших предків ця дата була пов’язаний з містичними силами природи.

З наукової ж точки зору сонцестояння – це дні, коли північний полюс має найбільший нахил та найбільше відхилення від Сонця.

“На широті Києва ніч з 21 на 22 червня триває 7 годин 46 хвилин 40 секунд, до півночі скорочується, до півдня зростає. На екваторі ніч триває 12 годин 00 хвилин 08 секунд, на північному полярному колі, де широта 66°33′44″ – дорівнює нулю”, – повідомили в Українському гідрометцентрі.

За рік у Північній півкулі відбувається два сонцестояння: літнє та зимове. Останнє припадає на 21-22 грудня.