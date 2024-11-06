2025-й – рік митрополита Андрея Шептицького

У зв’язку з суспільною значимістю постаті та спадщини видатного українця, з метою забезпечення належного вшанування його пам’яті та популяризації діяльності Тернопільська обласна рада вирішила проголосити 2025 рік у Тернопільській області Роком митрополита (предстоятеля) Української Греко-Католицької Церкви Андрея Шептицького.

До рішення обласної ради про це заявив голова Тернопільської ОВА В’ячеслав Негода: “Хочу повідомити про ініціативу, яку, сподіваюся, жителі Тернопільщини підтримають. Я офіційно звернувся до Тернопільської обласної ради з пропозицією оголосити 2025 рік “Роком митрополита Андрея Шептицького” в Тернопільській області. Він стане знаковим, адже ми відзначатимемо 160-річчя з дня народження великого українця, який залишив вагомий слід в історії нашої держави та в серцях мільйонів співвічизників.

За його словами нещодавно він мав можливість переглянути прем’єру вистави-реквієму “Андрей”, яка глибоко вразила своєю силою та емоційністю. Ця вистава ще раз підтвердила величність постаті Шептицького та його вплив на націю.

Митрополит Української Греко-Католицької Церкви став символом національної свідомості. Він був не лише великим духовним лідером, але й відданим патріотом, який піклувався про освіту та культуру. Його діяльність стала основою для відродження всього українського в умовах історичних викликів.

29 липня 2025 року на державному рівні відзначатиметься 160 років із дня народження Андрея Шептицького (1865–1944), церковного та громадського діяча, митрополита (предстоятеля) Української Греко-Католицької Церкви, мецената, доктора права і богослов’я, одного із найвидатніших провідників української церкви й національного руху першої половини ХХ ст.

Відповідно до рішення обласної ради Тернопільська обласна військова адміністрація спільно з Тернопільською обласною радою утворять організаційний комітет щодо відзначення в області Року митрополита Андрея Шептицького.

Проголошення року Андрея Шептицького в Тернопільській області дозволить не лише вшанувати його пам’ять, а й привернути увагу до його ідей, які залишаються актуальними й сьогодні.