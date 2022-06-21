За інформацією управління муніципальної інспекції, на водних об’єктах Тернопільської міської територіальної громади закінчилася нерестова заборона на вилов риби.

Обмеження діяли з 1 квітня по 20 червня. Тож тепер рибалки можуть виходити на тихе полювання.

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За весь період нерестової компанії на території громади інспекторами виявлено 47 порушень, 39 порушень з них задокументовано адміністративними протоколами.

Нагадуємо, що з 20 червня дозволений любительський лов з берега або човна, вудками всіх видів із загальною кількістю гачків не більше п’яти на людину, з дотриманням добової норми вилову до трьох кілограмів на людину а також заборонено вилов маломірних риб згідно правил любительського та спортивного рибальства.