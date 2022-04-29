Про це, на своїй фейсбук – сторінці, повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації, Володимир Труш:
“Плануємо збудувати на Тернопільщині близько 2-х тисяч квартир для внутрішньо переміщених осіб.
Для цього у спеціальному державному фонді будівництва житла для нашої області передбачено 2,4 мільярда гривень.Квартири знаходитимуться на балансі військової адміністрації.У них поселятимуть людей, які через напад росії вимушено покинули свої домівки.
Коли громадяни повернуться додому і потреба у таких помешканнях зникне, ці квартири передаватимуть учасникам бойових дій та медикам, які знаходяться на квартирних чергах.”