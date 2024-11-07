17 полеглим захисникам присвоїли звання «Почесний громадянин Тернопільської області» (посмертно)

У вівторок, 29 жовтня, під час восьмої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання депутати одноголосно підтримали рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» 17 полеглим захисникам:

ГОНДЗУ Тарасу Андрійовичу – молодшому сержанту, бойовому медику взводу протитанкових ракетних комплексів 2-го стрілецького батальйону військової частини А 0998 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України. Тернополянин загинув 13 липня 2022 року на Донеччині.

ДАНИЛЮКУ Валерію Васильовичу – солдату зенітного відділення зенітно-ракетного взводу військової частини А 4248. Тернополянин героїчно загинув 15 березня 2023-го під час виконання бойового у районні населеного пункту Озерне, що на Донеччині;

ЗДЕБУ Василю Вікторовичу – лейтенанту, командиру стрілецького взводу стрілецького батальйону військової частини А 0693 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Уродженець Петриків Тернопільського району отримав важке поранення поблизу Сіверська, що на Донеччині. Майже місяць боровся за своє життя. Помер 1 листопада в Київському військовому госпіталі.

КУЗІВУ Максиму Петровичу – добровольцю російсько-української війни, бійцю 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Тернополянин агинув 7 липня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Андріївка, що на Донеччині;

КУРАШУ Івану Івановичу – старшому солдату, старшому стрільцю 14-ї окремої механізованої бригади. Уродженець Литвинова, що на Підгаєччині, загинув 15 травня 2018-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Катеринівка Попаснянського району, що на Луганщині;

ЛАНГУ Олександру Сергійовичу – старшому солдату, старшому такелажнику такелажного взводу артилерійського дивізіону 44-ї окремої артилерійської бригади. Військовик зі Заліщиків загинув 29 грудня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Гуляйполе Запорізької області.

ЛЕСЬКІВУ Роману Олексійовичу – старшому солдату 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України. Уродженець Озерної, що на Зборівщині, загинув 12 квітня 2022 року поблизу Попасної Луганської області. Військовик евакуював поранених з-під ворожого артилерійського обстрілу.

МАЗНИКУ Ярославу Євгеновичу – старшому солдату, командиру відділення ІСТРБ 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. Уродженець Жабинців, що на Гусятинщині, героїчно загинув 26 березня 2023-го під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Північне Бахмутського району Донецької області. Герой України (посмертно);

МАТРЕНЧУКУ Олександру Васильовичу – старшому понтонеру, старшому солдату Збройних Сил України з села Озеряни Борщівської територіальної громади, що на Чортківщині. Героїчно загинув 15 березня 2024-го під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дронівка Бахмутського району, що на Донеччині;

ПРОКОФ’ЄВУ Роману Валерійовичу – старшому солдату-гранатометнику військової частини А7013. Військовик з Цеброва, що на Зборівщині, загинув 8 липня 2023 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Роботине Пологівського району Запорізької області.

РОМАНИШИНУ Володимиру Васильовичу – солдату, гранатометнику 1 стрілецького відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти 35 Окремого стрілецького батальйону військової частини А4048. Уродженець Божикова, що на Бережанщині, загинув 15 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в населеному пункті Кліщіївка Бахмутського району Донецької області.

СИДОРУКУ Віталію Юрійовичу – старшому солдату, старшому навіднику 1 гранатометного відділення взводу вогневої підтримки 3 гірсько-штурмової роти 10 окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» військової частини А3715. Військовик з Рудки, що на Гусятинщині, загинув 30 травня 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Райгородок Донецької області.

СТЕПАНЦЮ Андрію Сергійовичу – добровольцю російсько-української війни, бійцю 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Тернополянин загинув 7 липня 2024-го під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Андріївка, що на Донеччині;

СТЕФАНИШИНУ Юрію Юрійовичу – заступнику командира бойової машини, навіднику-оператору гірсько-штурмового відділення гірсько-штурмового взводу 109-го окремого гірсько-штурмового батальйону військової частини А 3892 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Тернополянин загинув 8 листопада 2022-го під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Яковлівка, що на Донеччині;

СТУСЯКУ Роману Олександровичу – солдату, навіднику 3-го штурмового відділення 2-го штурмового взводу 3-ї штурмової роти батальйону «Айдар». Тернополянин загинув 22 жовтня 2022 року під час виконання бойового завдання у Бахмуті, що на Донеччині.

ТРИШКАЛЮКУ Сергію Ростиславовичу – бійцю Сил спеціальних операцій Збройних Сил України. Тернополянин загинув 1 березня 2024-го під час виконання бойового завдання на Сумщині;

ЯКИМИШИНУ Володимиру Володимировичу – молодшому сержанту 2-го аеромобільного взводу 1-ї аеромобільної роти 1-го аеромобільного батальйону військової частини А 2120. Уродженець Висічки, що на Борщівщині, загинув 9 листопада 2022-го під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Білогорівка, що на Луганщині.

Вічна слава та шана Героям!