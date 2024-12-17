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17 грудня світло на Тернопільщині не вимикатимуть

17.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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17 грудня на Тернопільщині протягом доби не прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії. 

Інформацію про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.

“У вівторок, 17 грудня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, графіки погодинних вимкнень застосовуватися не будуть.

Проте, якщо в енергосистемі  виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися”, – йдеться у повідомленні. 

Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Не вмикати кілька потужних приладів одночасно у період з 08:00 до 22:00.

Теги: вимкнення електроенергії, без світла, АТ «Тернопільобленерго»

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