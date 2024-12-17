17 грудня світло на Тернопільщині не вимикатимуть

17 грудня на Тернопільщині протягом доби не прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії.
Інформацію про це повідомили у АТ “Тернопільобленерго”.
“У вівторок, 17 грудня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, графіки погодинних вимкнень застосовуватися не будуть.
Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися”, – йдеться у повідомленні.
Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Не вмикати кілька потужних приладів одночасно у період з 08:00 до 22:00.