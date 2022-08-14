160 адміністративних матеріалів склали правоохоронці Тернопільщини протягом місяця на людей, які курили сигарети, в тому числі й електронні, в громадських місцях. Про це повідомили на сторінці Патрульної поліції Тернопільської області.

Нагадаємо, з 11 липня електронні сигарети прирівняли до звичайних, також заборонили куріння у громадських місцях, визначили штрафи для порушників.

Серед основних нововведень Закону №1978–IX можна виділити такі:

заборона куріння пристроїв для нагрівання у всіх місцях, як це вже є із сигаретами та електронними сигаретами (зокрема школи, лікарні, заклади харчування, робочі місця), розширення переліку місць, де куріння заборонено;

запровадження медичних попереджень на пачках електронних сигарет та рідин до них, а на сигаретах медичне попередження збільшиться до 65 % від розміру упаковки;

заборона продажу сигарет зі смаками та ароматами (фруктів, ягід чи солодощів) — наразі це діє як своєрідний «гачок» і приманка для залучення дітей до куріння;

заборона реклами та стимулювання продажу тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них, пристроїв для нагрівання тютюну.

За куріння у невстановлених для цього місцях можна отримати або попередження, або штраф від 51 до 170 грн, при повторному порушенні – 170-340 грн за статтею 175-1 КУпАП.