16 військовим присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно

Його присвоїли 16 військовим:
▪️Заблоцький Сергій – солдат;
▪️Гаврилюк Ігор – сержант;
▪️Процик Михайло – солдат;
▪️Шимків Назарій – старший солдат;
▪️Огірок Василь – солдат;
▪️Хорощак Сергій – солдат;
▪️Акінжели Богдан – солдат;
▪️Мельниченко Віктор – капітан поліції;
▪️Іваніцький Іван – лейтенант;
▪️Мельник Дмитро – молодший сержант;
▪️Покітко Богдан – солдат;
▪️Божок Андрій – солдат;
▪️Брикайло Михайло – рядовий;
▪️Король Сергій – капітан;
▪️Бугайський Павло – солдат;
▪️Сагайдак Олег – старший солдат.
Також Відзнакою Тернопільської міської ради буде нагороджено Лапчака Федора – сержанта.