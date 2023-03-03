03.03.2023 19:56

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16 військовим присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно

03.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події

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16 військовим з Тернополя надано звання за вагомий особистий вклад у становленні української державності та особисту мужність і героїзм у захисті держави.

Його присвоїли 16 військовим:

▪️Заблоцький Сергій – солдат;

▪️Гаврилюк Ігор – сержант;

▪️Процик Михайло – солдат;

▪️Шимків Назарій – старший солдат;

▪️Огірок Василь – солдат;

▪️Хорощак Сергій – солдат;

▪️Акінжели Богдан – солдат;

▪️Мельниченко Віктор – капітан поліції;

▪️Іваніцький Іван – лейтенант;

▪️Мельник Дмитро – молодший сержант;

▪️Покітко Богдан – солдат;

▪️Божок Андрій – солдат;

▪️Брикайло Михайло – рядовий;

▪️Король Сергій – капітан;

▪️Бугайський Павло – солдат;

▪️Сагайдак Олег – старший солдат.

Також Відзнакою Тернопільської міської ради буде нагороджено Лапчака Федора – сержанта.

 

 

Теги: Тернопіль, події, "Почесний громадянин міста"

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