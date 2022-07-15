Цієї суботи, 16 липня, у Тернополі на трьох локаціях пройдуть традиційні сільськогосподарські ярмарки, де жителі та гості нашого міста зможуть придбати фермерську продукцію за нижчими цінами, ніж є у роздрібній мережі.

Так, ярмарки працюватимуть за адресами:

вул. Лесі Українки, 39;

на перетині вулиць Миру-Дружби;

зупинка громадського транспорту ТРЦ «Подоляни».

Нагадаємо, у зв’язку із зростанням температури зовнішнього повітря, під час проведення ярмарків здійснюватиметься посилений контроль за дотриманням санітарних вимог.

Серед основних вимог до учасників сільськогосподарських ярмарків є наступні: