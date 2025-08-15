15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці: народні прикмети на Першу Пречисту

Сьогодні, 15 серпня, свято Успіння Пресвятої Богородиці, або Перша Пречиста — день, коли закінчилось земне життя Діви Марії і почалося її вічне перебування в небесах.

Воно присвячене матері Ісуса Христа, Діві Марії, та Її мирному відходу від земного життя і вознесінню до Царства Небесного. У народі цей день здавна називають Першою Пречистою, вшановуючи його з особливою теплотою та благоговінням.

Цей день нагадує, що смерть — не кінець, а двері до невидимого світу. Люди століттями відчували, що саме в цей день небеса особливо близькі до землі, а світло і тіні ніби переплітаються в дивовижному танці.

Архангел і пальмова гілка: як Богородиця зійшла до небес

Цікаво, що про Успіння Богородиці немає згадок у жодному з чотирьох Євангелій — інформація про нього походить із неканонічних текстів, апокрифів. За давніми апокрифічними переказами, після славного Вознесіння Ісуса Христа на небеса, Пресвята Богородиця залишилася на землі вірною служителькою віри, зберігаючи в серці світлий спогад про свого Сина. Часто Вона приходила до Його гробу, тихо молячись і згадуючи земний шлях Спасителя.

Одного разу, під час такої молитви, їй з’явився Архангел Гавриїл, провістивши, що невдовзі «через три дні вона відійде до Христа», настане і Її час перейти до вічного небесного життя. На знак цієї благовісті він вручив Їй пальмову гілку — символ безсмертя, миру та блаженства.

Пресвята Діва упокоїлася в Єрусалимі, ще до його зруйнування римлянами, і була похована в Гефсиманському саду поряд зі святими батьками — Іоакимом та Анною. За переказами, усі апостоли, крім Фоми, які проповідували віру Христову в різних країнах, чудесним чином зібралися в Єрусалимі, щоб попрощатися з Марією та поховати її. Богородицю поховали у гробниці її батьків, а вхід до печери закрили каменем.

Коли на третій день Фома прибув до Єрусалима, аби поклонитися тілу Пресвятої Діви, він виявив, що труна порожня — залишилася лише плащаниця — тіло Марії зникло. Свідки цього дива стверджували, що бачили світлі постаті ангелів, які несли душу Богородиці до небес, і чули тихий, але неземний спів. Цей момент став апокрифічним знаком того, що смерть — лише «сон», що відкриває двері до вічності.

Того ж дня, під час спільної трапези апостолів, Богородиця явилася їм в оточенні ангелів і промовила: «Радійте — бо Я з вами по всі дні». За Божим задумом, тіло Богородиці не зазнало тління: воно було взяте на небо, щоб там, поруч із престолом Всевишнього, Вона стала вічною Заступницею людства. Відтоді Успіння стало не символом смутку, а свідченням перемоги життя над смертю, любові над тліном і небесної радості над земним болем.

Вічний сон і надія: символіка свята

«Успіння» в перекладі означає «сон», і цей сон приносить надію усім вірянам. «У кожного з нас є шанс на вічність, якщо слідувати шляхом праведності», — підкреслюють богослови.

Свято Успіння Пресвятої Богородиці, несе у собі глибокий духовний сенс: воно символізує не кінець земного шляху, а тихий і світлий перехід душі до вічності. Це сон, після якого душа пробуджується вже у Царстві Божому, у сяйві любові й миру.

Для вірян цей день — наче дзеркало надії, в якому відбивається обітниця: смерть — лише двері, за якими починається справжнє життя. Перша Пречиста нагадує, що небеса чекають кожного, хто йде шляхом правди, світла і віри, а земний смуток колись неодмінно зміниться на небесну радість.

Народні прикмети і традиції: жито, медовуха, горіхи

В українському християнському та народному календарі три Пречисті — це три великі свята, присвячені Пресвятій Богородиці, які з давніх часів були не лише церковними, а й важливими орієнтирами для сільськогосподарського року.

У народі про них кажуть:

“Перша Пречиста хліб засіває, Друга Пречиста дощем поливає, Третя Пречиста снігом укриває.”

Перша Пречиста — 15 серпня (Успіння Пресвятої Богородиці). Одне з 12 найбільших церковних свят, яке символізує завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння до Неба. У народі вважалося початком осінніх робіт і підготовки до сівби озимини.

(Успіння Пресвятої Богородиці). Одне з 12 найбільших церковних свят, яке символізує завершення земного життя Діви Марії та її вознесіння до Неба. У народі вважалося початком осінніх робіт і підготовки до сівби озимини. Друга Пречиста — 8 вересня (Різдво Пресвятої Богородиці). За народними уявленнями, саме в цей час осінь міцніє, земля потребує вологи для майбутніх врожаїв, а Господня Мати «поливає» ниви дощем.

(Різдво Пресвятої Богородиці). За народними уявленнями, саме в цей час осінь міцніє, земля потребує вологи для майбутніх врожаїв, а Господня Мати «поливає» ниви дощем. Третя Пречиста — 21 листопада (Введення в храм Пресвятої Богородиці). Цей день вважався початком зимових холодів, коли земля вкривається снігом і природа готується до зимового спочинку.

Таким чином, три Пречисті в народному календарі утворюють своєрідний річний цикл, де церковна символіка гармонійно поєднується з ритмами сільського життя.

У народному календарі Успіння Пресвятої Богородиці стало своєрідною межею між літом і осінню. Однією з головних традицій було освячення пучків жита, перев’язаних стрічками, які після служби ставили біля домашньої ікони Богородиці.

Вважалося, що такі снопики оберігають дім від бід і приносять добробут родині. Господині готували медовуху, варили узвари, пекли солодкі пироги та короваї. З Першої Пречистої починається проводи літа. Освячені пучки жита ставлять біля ікон Богородиці для захисту родини. У селах лунали пісні, бо вже наступного дня — Горіховий Спас.

Народні прикмети:

Веселка на небі — осінь буде теплою.

Багато павутиння — зима буде морозною.

Лелеки полетіли — осінь рання і холодна.

Роса на траві — щедрий урожай.