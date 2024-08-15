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15 серпня Тернопільщина буде зі світлом, — обленерго

У разі виникнення дефіциту в енергосистемі, ситуація зміниться.

15.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Економіка, Теми, Цікаво

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15 серпня  у Тернопільській області  погодинних відключень електрики не буде. Світло буде впродовж всієї доби.

Про це повідомили на сторінці АТ “Тернопільобленерго”.

“Для Тернопільської області НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії не прогнозується. Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00″, — йдеться у повідомленні.

Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

Теги: відключення світла, обленерго

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