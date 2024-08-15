15 серпня Тернопільщина буде зі світлом, — обленерго

15 серпня у Тернопільській області погодинних відключень електрики не буде. Світло буде впродовж всієї доби.

Про це повідомили на сторінці АТ “Тернопільобленерго”.

“Для Тернопільської області НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії не прогнозується. Енергетики наполегливо просять споживачів використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00″, — йдеться у повідомленні.

Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.