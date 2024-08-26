15 областей України постраждали внаслідок атаки рф

БпЛА, крилаті ракети, «Кинджали» сьогодні росіяни застосували для атаки 15 областей України. Є поранені та загиблі. Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Ціллю російських терористів знову стала енергетична інфраструктура.

“Щоби зупинити варварський обстріл українських міст, необхідно знищувати те, звідки запускаються російські ракети. Для цього Україні потрібна далекобійна зброя та дозвіл партнерів бити нею по російських об’єктах. Розраховуємо на підтримку наших союзників та обов’язково змусимо росію заплатити”, – написав Шмигаль.

Наслідки атаки станом на цю годину:

— Київщина. Є пошкодження інфраструктурних об’єктів. Один поранений. У 4 районах пошкоджені приватні будинки. Перебої зі світлом та водою. Поступово все поновлюється

— У Рівному постраждав обʼєкт енергетичної інфраструктури — відсутнє електропостачання

— На Львівщині ворог атакував енергооб’єкти, виникли перебої зі світлом. Через це у Львові та області частково виникли перебої з електропостачанням

— Волинь. У Луцьку пошкоджено дві багатоповерхівки. У Ковелі обʼєкт інфраструктури. Перебої зі світлом.

— У Миколаївській області 3 поранених.

— У Запорізькій області є влучання по обʼєкту енергетичної інфраструктури, там здійнялася пожежа

— У Дніпровському районі загиблий чоловік. Також пошкоджені з десяток будинків. 2 – зруйновані.

— Сумщина. Пошкоджено чисельні об’єкти енергетики

— Хмельниччина, Тернопільщина та Івано-Франківщина. Лунали вибухи, працювала ППО. Спостерігаються перебої з електропостачанням

— На Полтавщині ворог поцілив по промисловому обʼєкту Травмовано пʼять людей.

— Харківщина. Під час тривоги у місті лунали вибухи, є пошкодження інфраструктури.

— Одещина та Черкащина — лунали вибухи, працювало ППО. Також є перебої з електропостачанням

— На Вінниччині є влучання в обʼєкти критичної інфраструктури.

Наразі Шахеди ще є по Україні. Зберігається загроза!