15 нацгвардійців 2-ї Галицької бригади отримали відзнаки від Тернополя: Сергій Надал

П’ятнадцять військовослужбовців 2-ї Галицької бригади Національної гвардії України отримали відзнаки за професійну майстерність. Нагородні знаки, пам’ятні годинники та подяки вручено гвардійцям за виконання завдань із захисту територіальної цілісності держави.

“Військовослужбовці 2-ї Галицької бригади демонструють високий професіоналізм при виконанні бойових завдань. Їхня щоденна служба є надійною опорою для громади”, – зазначив міський голова Сергій Надал.

2-га Галицька бригада входить до складу Західного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України. За високі показники у службі бригада відзначена нагородою “За мужність та відвагу”.

Військовослужбовці постійно підвищують рівень професійної підготовки та вдосконалюють бойові навички. Досвід та майстерність гвардійців є запорукою успішного виконання поставлених завдань.

Новина від пресслужби