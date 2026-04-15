Аварія на Теребовлянщині – двоє водіїв отримали травми

Автопригоду 13 квітня ввечері зареєстрували поліцейські Теребовлянського відділення поліції.

“О 21:20 на автодорозі М-19,  Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, водій автомобіля BMW-318 не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з TOYOTA COROLLA, яка рухалася попереду в попутному напрямку”, – наголошують у поліції. 

У результату удару забої та травми отримали кермувальники з обох транспортних засобів. У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Причини ДТП з’ясовують слідчі поліції.

