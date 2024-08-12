13 серпня на Тернопільщині електроенергію не вимикатимуть

У вівторок, 13 серпня, погодинних вимкнень у Тернопільській області не прогнозується. НЕК “Укренерго” не встaновило ліміти споживaння протягом дня.

Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго”.

“У вівторок, 13 серпня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується,” – повідомляють енергетики.

Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

Тому споживачів наполегливо просять використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00.