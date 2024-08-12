12.08.2024 22:34

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах

13 серпня на Тернопільщині електроенергію не вимикатимуть

12.08.2024

Ірина Нова

76

Тернопільщина, Новини, Оперативно

Поширити:

У вівторок, 13 серпня, погодинних вимкнень у Тернопільській області не прогнозується. НЕК “Укренерго” не встaновило ліміти споживaння протягом дня.

Про це повідомляє АТ “Тернопільобленерго”.

“У вівторок, 13 серпня, для Тернопільської області, НЕК “Укренерго” не встановило ліміти споживання протягом дня. Саме тому, вимкнення електроенергії завтра не прогнозується,” – повідомляють енергетики.

Проте, якщо в енергосистемі виникатиме дефіцит, то ситуація може змінитися.

Тому споживачів наполегливо просять використовувати електроенергію раціонально. Користуйтесь, будь ласка, потужними електроприладами по можливості з 11:00 до 15:00.

Теги: Тернопільська область, актуально, графік погодинних вимкнень, вимкнення світла, АТ «Тернопільобленерго»

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні



© 2014-2024. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів і реклама в Інтернеті

Повідомити новину

Написати

Ми у соцмережах