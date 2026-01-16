У тернопільському «Березолі» – виставка ікон

«З вірою до Перемоги» – під такою назвою у фойє Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса діє виставка ікон заслуженого майстра народної творчості України, художника та іконописця Володимира Шерстія.

Експозиція налічує близько п’ятдесяти ікон, створених митцем упродовж останнього часу. У цих роботах поєдналися глибока духовність, традиції українського іконопису та щира віра в перемогу України. Кожна ікона – це молитва, сповнена світла, надії й любові, звернена до серця глядача.

Урочисте відкриття виставки відбулося 7 січня та стало справжньою подією духовного життя міста. Під склепінням «Березолю» цього дня звучали молитви, слова привітань і різдвяна інструментальна музика у виконанні Муніципального Галицького камерного оркестру, що створило теплу, піднесену та родинну атмосферу.

Дійство розпочалося виконанням духовного гімну України «Боже великий, єдиний», після чого всечесні отці благословили зібрання. Присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх, чиї життя забрала війна, та вознесли молитви за полеглих Героїв.

Зі словами привітань до митця звернулися заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимир Дідич, народний художник України Богдан Ткачик, директор Тернопільського обласного методичного центру народної творчості, заслужений артист України Володимир Вермінський. У своїх виступах вони наголосили на важливості духовного мистецтва як джерела підтримки та віри в непростий для країни час.

Особливим символічним жестом стало дарування Володимиром Шерстієм громаді міста ікони Матері Божої Вишгородської — як оберегу та знаку єдності й надії.

Завершальним акордом заходу стали колядки «Тиха ніч», «Пречистая Діва» та всесвітньо відомий «Щедрик» у виконанні Муніципального Галицького камерного оркестру.

Організатором та ініціатором виставки виступило управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради. Ознайомитися з експозицією у фойє ПК «Березіль» можна до кінця січня.