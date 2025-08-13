«Нива» здобула першу перемогу в офіційному матчі цього сезону

10 серпня у другому турі чемпіонату Першої ліги «Нива» приймала запорізький «Металург», який замінив у чемпіонаті закарпатський «Минай» .

У першому таймі «Нива» намагалася грати першим номером і час від часу Максим Угринюк, Андрій Демиденко, Дмитро Галадей, Юрій Тлумак загострювали гру біля воріт суперника.

Господарі створювали напівмоменти, а гості діяли більш на контратаках і після такого півгодинного протистояння вони настільки оговталися, що й почали ще забивати суперникам, але суддя двічі відмінив взяття воріт «Ниви».

Після таких подій тернопільські футболісти заграли активніше, але гості також не відсиджувалися в обороні. За такого перебігу поєдинку у першому таймі глядачі так і не побачили забитих м’ячів.

Початок другого тайму знову був за господарями, спочатку Галадей двічі не скористатися своїми нагодами, також небезпечно пробивав по воротах Денис Резепов.

Зрештою, футболісти «Ниви» таки відкрили рахунок завдяки екс-гравцям івано-франківської «Ревери 1908», яка призупинила виступи в Другій лізі. Василь Буртник відав довгу передачу на лівий фланг на Угринюка, який змістившись повз захисників влучно пробив у дальній кут воріт «Металурга – 1:0.

Господарі могли й збільшувати перевагу в рахунку, активно на вістрі атаки діяли Галадей, Напуда, Посєвкін, але безрезультатно. Натомість гості зусиллями Кіріченка, Іродовського могли зрівнювати рахунок, але десь тернополянам пощастило і ще й, як завжди, надійно діяв воротар «Ниви» Ілля Ольховий. Тож у підсумку після нервової кінцівки поєдинку, мінімальна перемога тернопільської команди.

«Нива» (Тернопіль) – «Металург» (Запоріжжя) – 1:0 (0:0).

Гол: М. Угринюк (62).

«Нива»: Ілля Ольховий, Василь Буртник, Андрій Демиденко, Мілан Михальчук, Сергій Давидов, Юрій Тлумак (Марко Кицун, 81), Денис Резепов (Радіон Посєвкін, 66), Андрій Бей, Максим Угринюк (Юліан-Богдан Вишинський, 66), Дмитро Галадей (Валентин Напуда, 71). Головний тренер: Юрій Вірт.

17 серпня у третьому турі «Нива» на виїзді гратиме з «Інгульцем» (Петрове).

Нагадаємо, що у Тернополі також грає домашні поєдинки «Епіцентр», який 16 серпня у 3-му турі на стадіоні у файного міста прийматиме київське «Динамо».