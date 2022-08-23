120 літ у храмі в Токах не стихає молитва

«Стоїть святиня на місці 150-літньої дерев’яної церквиці, що згоріла в 1892-му, – оповідає настоятель храму протоієрей Василь Шадий. – У неї влучила блискавка. Вигоріло все дотла. Часи тоді були дуже важкі, але отцеві Панкратію все ж вдалося отримати дозвіл на будівництво нового Божого дому. П’ять років зводили кам’яну церкву на кошти, офірувані людьми. А в 1902-му – освятили. З того часу ні на день не стихала в ній щира молитва. Відправи велися навіть під час радянської окупації».

Цілі покоління токівчан хрестилися, вінчалися, йшли в останню путь, сповідалися, чували у храмі, припадали з глибокою вірою до старовинної ікона Розп’яття Христа-Спасителя, збереженої ще зі ХVІІ століття. Церковний дзвін, що заливався радісно на свято, нині найчастіше сповіщає громаду про повітряні тривоги. Старші люди віри не ймуть, що дочекалися такого.

«Ми довго вагалися варто чи не варто в ситуації, що склалася зараз в Україні, відзначати 120-ліття церкви, – зізнається о. Василь. – Вирішили – таки відзначати, бо це не танці, а – спільна молитва сотень прихожан і духовенства в святому місці та в одній потребі. Такі молитви – особливі, вони – наша маленька перемога, доказ того, що ворогу українців не залякати та не зламати. З нами – Всевишній і з Його поміччю все зможе, витерпимо, вистоїмо!»

З нагоди подвійного свята у храмі Преображення Господнього відбулася архієрейська Божественна літургія. Богослужіння звершили архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор та єпископ Хмельницький і Кам’янець-Подільський Павло.

Архієреям співслужили 18 священників та 3 диякони, зокрема, Підволочиський благочинний протоієрей Тарасій Махніцький, Волочиський благочинний протоієрей Миколай Фатич, насельник Свято-Михайлівського монастиря міста Києва архімандрит Лаврентій. співслужили 18 священнослужителів, зокрема, Підволочиський благочинний протоієрей Тарасій Махніцький, Волочиський благочинний протоієрей Миколай Фатич, насельник Свято-Михайлівського монастиря міста Києва архімандрит Лаврентій.

Спільно з односельцями в святині за воїнів, які захищають Україну, за село, мир, перемогу й спокій душ усіх полеглих оборонців країни, молився і голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко. Спільно з дружиною Мар’яною та синочками він щороку приїжджає в рідні Токи на Спаса. Звідси – коріння свободівця.

«Молитва у стінах цього храму додає сили, наснажує надією, кріпить у вірі, – наголошує Михайло Головко. – Щиро дякую архієпископу Нестору, єпископу Павлу та святим отцям за звершення святої літургії й духовні настанови. Ваші мудрі слова – дороговказ для вірян, а спільна молитва – зброя, що своїм світлом розсікає пітьму».

По завершенні урочистого богослужіння владики Нестор і Павло нагородили орденом-святителя і чудотворця Миколая диригента церковного хору Володимира Жука та регента – Григорія Похотила. Обидва прихожани вже понад 30 літ вірно служать Всевишньому в святині.

Високопреосвященнійший Нестор також звершив священничу хіротонію над уродженцем Підволочищини, дияконом Андрієм Щуром.

А скропивши святою водою кошики прихожан із яблуками та іншими плодами, духовенство спільно з прихожанами рушили до пам’ятного Хреста борцям за волю України, що встановлений на території храму, аби відслужили заупокійну літургію за полеглими в боях з російськими окупантами Воїнами села.

Фото: Тернопільської єпархії УПЦ.