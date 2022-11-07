Колаборантку, яку під час спроби втекти в Польщу затримали прикордонники, засудили до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Відповідний вирок виніс Галицький районний суд Львова. Зрадницю, яка працювала на окупантів у Криму, засуджено за державну зраду (ч. 1 ст. 111 Кримінального Кодексу України).

Посадовицю одного з так званих «міністерств» окупованого росією Криму весною цього року виявили оперативники Львівського прикордонного загону в одному із пунктів пропуску. Колаборантка намагалася виїхати у Польщу. Надалі зрадниця мала намір через білорусь потрапити до росії.

Правоохоронці зібрали достатню доказову базу, яка підтверджує, що фігурантка надавала допомогу представникам рф в проведенні підривної діяльності проти України.

Зокрема, протягом 2014-2021 років, перебуваючи в Криму на відповідальній посаді так званого «Міністерства економічного розвитку», колаборантка особисто сприяла запровадженню окупаційного режиму в регіоні та відкрито підтримувала злочини російських військових та агресію рф проти України.