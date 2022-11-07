Колаборантку, яку під час спроби втекти в Польщу затримали прикордонники, засудили до 12 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.
Правоохоронці зібрали достатню доказову базу, яка підтверджує, що фігурантка надавала допомогу представникам рф в проведенні підривної діяльності проти України.
Зокрема, протягом 2014-2021 років, перебуваючи в Криму на відповідальній посаді так званого «Міністерства економічного розвитку», колаборантка особисто сприяла запровадженню окупаційного режиму в регіоні та відкрито підтримувала злочини російських військових та агресію рф проти України.