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12-річний хлопчик намагався скоїти самогубство: життя дитини зберегли тернопільські поліцейські

20.12.2022

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Суспільство, Події

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Вчора, 19 грудня, інспектори Віталій Назаров та Ольга Гаврилюк отримали повідомлення про домашнє насильство на вулиці Генерала Мирона Тарнавського. Заявниця розповіла, що її 12-річний син погрожує їй ножем та має намір вчинити самогубство.

Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою й виявили у квартирі хлопця, який тримав в руках предмет, схожий на ніж. Юнак відмовився спілкуватися з матір’ю, тому інспектор Віталій Назаров попрохав його заспокоїтись, викинути небезпечний предмет з рук та поспілкуватися лише з ним наодинці. Останній погодився.

Інспектору вдалося підібрати потрібні слова та заспокоїти хлопця, тож він самостійно погодився проїхати з поліцейським в кареті швидкої до медичного закладу.

На щастя, цього разу ніхто не постраждав. Патрульні повідомили про випадок працівників ювенальної превенції.

 

Автор: Ірина Нова

Мітки: новини Тернопільщини, суспільство, події, патрульна поліція

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