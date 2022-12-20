12-річний хлопчик намагався скоїти самогубство: життя дитини зберегли тернопільські поліцейські

Вчора, 19 грудня, інспектори Віталій Назаров та Ольга Гаврилюк отримали повідомлення про домашнє насильство на вулиці Генерала Мирона Тарнавського. Заявниця розповіла, що її 12-річний син погрожує їй ножем та має намір вчинити самогубство.

Поліцейські негайно прибули за вказаною адресою й виявили у квартирі хлопця, який тримав в руках предмет, схожий на ніж. Юнак відмовився спілкуватися з матір’ю, тому інспектор Віталій Назаров попрохав його заспокоїтись, викинути небезпечний предмет з рук та поспілкуватися лише з ним наодинці. Останній погодився.

Інспектору вдалося підібрати потрібні слова та заспокоїти хлопця, тож він самостійно погодився проїхати з поліцейським в кареті швидкої до медичного закладу.

На щастя, цього разу ніхто не постраждав. Патрульні повідомили про випадок працівників ювенальної превенції.