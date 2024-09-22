12-річна тернополянка Ангеліна Глогусь увійшла у фінал Націвідбору “Дитячого Євробачення 2024”

22 вересня у фіналі Національного відбору Ангеліна змагатиметься за право представляти Україну на Дитячому Євробаченні-2024 у Мадриді.

В Україні оголосили фіналістів Національного відбору на Дитяче Євробачення-2024. Серед обраних є й 12-річна тернополянка Ангеліна Глогусь. Дівчинка, яка розпочала вокальну кар’єру ще в дитячому садку та здобула безліч перемог на різноманітних конкурсах, цього року вирішила спробувати свої сили на сцені Дитячого Євробачення.

Їй вдалося потрапити до шістки фіналістів.

Було більше 300 пісень, а для підготовки давали всього 3-4 дні, – розповідає Ангеліна. – Я була трохи хвора, але вирішила обрати пісню Злати Огневич “Лелека”, яка мені дуже сподобалась і мелодією, і словами.

Незважаючи на хворобу, дівчина не здалася і вирішила йти до кінця. За словами Ангеліни, сцена має для неї лікувальний ефект. Вона розповіла, що на сцені думала лише про те, як передати пісню слухачам, в той час як її мама хвилювалася більше, ніж вона.

22 вересня у фіналі Національного відбору Ангеліна змагатиметься за право представляти Україну на Дитячому Євробаченні-2024 у Мадриді. Як і в попередні роки, переможця відбору визначать за результатами голосування журі та глядачів. 22-й Дитячий пісенний конкурс Євробачення вперше відбудеться в Іспанії. Фінал Дитячого Євробачення-2024 пройде 16 листопада.