105 бригада ТрО повідомила про знищення техніки та живої сили противника

Військовослужбовці 105 окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України та приданих підрозділів упродовж тижня завдавали втрат російським військам. Про це повідомили у бригаді з посиланням на підтверджені відеоматеріали та радіоперехоплення.

За наданою інформацією, цього тижня підрозділи бригади ліквідували 23 військовослужбовців противника. Ще 19 осіб зазнали поранень. Дані втрати підтверджені відповідними засобами фіксації.

Окрім живої сили, бійці 105 бригади ТрО знищили та уразили значну кількість ворожої техніки. Зокрема, зафіксовано знищення 16 легкових автомобілів та однієї одиниці мототехніки.

Також повідомляється про ураження безпілотних літальних апаратів противника, серед яких три БпЛА типу «Шахед», один БпЛА типу «ZALA» та один БпЛА типу «SUPERCAM». Крім цього, знищено генератор, шість антен зв’язку, одну одиницю радіоелектронної боротьби, супутниковий термінал «Starlink» та радіорелейний Wi-Fi міст.

За тиждень підрозділи бригади уразили 92 ворожі укриття. Також повідомляється про знищення, пошкодження та ураження інженерно-фортифікаційних споруд противника. Йдеться про бліндажі, взводно-опорні пункти, спостережні пости та склади майна окупаційних військ.

У бригаді зазначають, що робота зі знищення сил і засобів противника триває.