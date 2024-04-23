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Правоохоронці Тернопільщини затримали 20-річного закладчика

23.04.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини, Оперативно

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Правоохоронці Тернопільщини під час збуту психотропів затримали 20-річного закладчика. Зловмисник шляхом залишення закладок розповсюджував психотропні речовини на Кременеччині, повідомляють поліцейські

Слідчі Кременецького районного відділу поліції повідомили про підозру місцевому жителю за вчинення злочину, передбаченого частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу.

У ході досудового розслідування було встановлено, що кременчанин замовляв через мережу особливо небезпечні психотропні речовини та збував їх замовникам, залишаючи у домовленому місці. Таким чином було задокументовано майже тридцять фактів реалізації.

Затримали закладчика під час збуту психотропів. У ході санкціонованого обшуку у нього виявили залишки заборонених речовин та ваги з допомогою яких він розфасовував «товар».

На час досудового розслідування, згідно рішення суду, зловмисник перебуватиме під домашнім арештом.

Санкція інкримінованованої підозрюваному статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від восьми до десяти років з конфіскацією майна.

 

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Джерело: ГУ Національної поліції в Тернопільській області

Теги: закладки, Тернопільщина, Головне управління Національної поліції в Тернопільській області, Кременецька громада, психотропні речовини

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