Із 1 до 8 липня у селі Слов’янин на Тернопільщині пройде вишкіл імені Романа Шухевича «Легіонер». Учасників навчатимуть, як діяти під час надзвичайних ситуацій.

Про це повідомили організатори на сторінці «Пласт Станиця Бережани» у мережі Facebook:

«В час надзвичайно складних випробувань для України та української нації, коли історія пишеться не по днях, а по годинах, коли героями стають абсолютно звичайні люди, коли вже не можна займати нейтральну позицію, ПОТРІБНО ДІЯТИ! Пласт Станиця Бережани, спільно з відділом освіти, молоді та спорту Бережанської МР та “Центром дитячої та юнацької творчості” пропонує тобі провести 8 днів в дикій природі спільно з такими ж відчайдухами аби відчути дух боротьби та набратись вмінь і навиків на які зараз неабиякий попит. Це короткий вишкіл, який ставить за мету дати розуміння як себе вести в надзвичайній ситуації та що необхідно для того аби вміти чинити опір тим, хто хоче заволодіти твоїм. Не вагайся, а переходь за посиланням на зголошення і це буде тиждень, який ти ніколи не забудеш. Бо лише сміливі мають щастя! Якщо тобі менше 14-ти років, треба ще поїсти каші, а якщо більше 18-ти, але є бажання вчитись, то раді будемо бачити! Час обмежений аби вирішити», – йдеться у повідомленні організаторів.

Зареєструватися на участь у вишколі можна тут.