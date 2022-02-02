4 лютого в Пекіні стартують ХХІV Олімпійські ігри. Попри не надто втішні останні результати наших атлетів, українські шанувальники спорту все ж сподіваються хоча б на їхні окремі успіхи на головних змаганнях чотириріччя. Однак реалістична оцінка таки бере гору: зокрема, міністр спорту України Вадим Гутцайт вважає, що навіть одна медаль на Олімпійських іграх-2022 буде позитивним результатом. “Будемо відвертими: якщо ми привеземо з Пекіна-2022 хоча б одну медаль, то це буде добре. Розумію, що нас поки що засмучують біатлоністи, але вірю в потенціал нашої збірної і сподіваюся, що їхня непроста підготовка принесе результат у Пекіні, й бажаю їм удачі. Також вона не завадить і нашим фрістайлістам, які на початку зими були набагато успішнішими за біатлоністів”, – зазначив міністр.

Втім, якщо вірити прогнозам компанії Gracenote, на Олімпіаді-2022 Україна не виграє жодної медалі. Фаворитом Ігор аналітики вважають Норвегію, якій прогнозують 44 медалі (22 золоті). Друге місце віддають збірній ОКР (22 медалі, 14 золотих), третє – Німеччині (27, 11 золотих). Все ж, змагатися у нашій команді є кому: олімпійські ліцензії завоювали 45 українських спортсменів і спортсменок. Це на 12 більше, ніж на Олімпіаді-2018. У складі нашої команди – 3 олімпійські чемпіони: Валентина Семеренко, Юлія Джима та Олександр Абраменко. Боротимуться вони та їхні партнери по команді не лише за престиж країни і свій власний – є й вагомий матеріальний стимул. Здобуте “золото” Олімпіади оцінюється у 125 тис. доларів, “срібло” – у 80 тис. і бронза – у 55 тис.

Тим часом українські атлети вже обживаються в олімпійському селищі й надсилають світлини, які свідчать про те, що інтер’єр кімнат – гранично скромний, без зайвої розкоші. Так, напевно, й повинно бути. А скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про несподівані проблеми, з якими зіткнулася наша команда на шляху до Китаю. За його словами, тамтешня влада вимагає гроші за проведення ПЛР-тесту… боб-саней. “Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР-тестування боб-саней та усіх речей у контейнері, в якому це все прибуло в Китай. Як ви думаєте, звідки будуть брати мазок?” – написав не без гумору Гераскевич.

А справді – звідки?

Ігор ДУДА



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