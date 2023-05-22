“З’явилися проблеми з реєстрами, українцям треба терміново перевірити документи на землю”: що відбувається і кого чекають труднощі

Українцям слід терміново перевірити свої документи на землю. Це стосується як власників земельних ділянок, так і орендарів та власників паїв. Це пов’язано з тим, що деякі операції із землею виявилися не внесеними до державного реєстру.

Як інформує “biz.today.ua“, про це розповів старший менеджер податково-юридичного департаменту “Делойт” в Україні Антон Бичков у коментарі до одного з українських ЗМІ.

Не всі операції, які було укладено із землею останнім часом, внесено до реєстрів. Втім, шукати в цьому злочинної складової не варто. Справа в тому, що у лютому 2022 року, з початком війни, в Україні були закриті державні реєстри. Земельні операції не здійснювалися, і дані до них не вносилися.

Нормальна робота реєстрів почала відновлюватись лише з травня 2022 року, та й то не все одразу. Спочатку стало можливим здійснювати тимчасову реєстрацію операцій із землею без запису цих операцій у громадські реєстри. Саме тоді й могла виникнути плутанина.

Зокрема, це стосується як оренди землі, так і угод із купівлі-продажу земельних ділянок та паїв. При цьому слід враховувати, що у жовтні минулого року було прийнято закон, згідно з яким усі договори оренди чи суборенди землі, термін дії яких минув під час війни, вважають автоматично продовженими.

Право на реєстрацію та здійснення угод із землею мають лише нотаріуси, які входять до списку Мін’юсту. При цьому перелік таких уповноважених осіб регулярно оновлюється.