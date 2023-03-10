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Звільнили заступницю голови Тернопільської райради Уляну Хом’як

10.03.2023

Роман Васильович

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Новини, Події

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10 березня відбулася тринадцята сесія Тернопільської районної ради восьмого скликання.

Під час засідання депутати прийняли рішення звільнили заступника голови райради Уляну Хом’як.

Відомо, що 1 березня жінка подала особисту заяву про дострокове припинення нею повноважень заступника голови районної ради без припинення повноважень депутата.

31 народний обранець проголосував “за”.

“Дякую Уляні Хом’як за тісну і плідну співпрацю і бажаю їй успіхів у нових починаннях. Уляна Лук’янівна звільнилася, написавши відповідну заяву. Повноваження її, як заступника голови, припинили з сьогоднішнього дня – 10 березня 2023 року”, – повідомив голова райради Віктор Козорог.

Крім того, на засіданні підтримали рішення Назарія Харольського припинити повноваження депутата. “За” проголосували 33 народні обранці.

“Назарій Харольський воює з 2014 року, і з лютого 2022 не задумуючись знову взяв до руки зброю. Дякуємо нашому колезі за захист України і бажаємо йому усіх гараздів”, – прокоментував Козорог.

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Праворуч Уляна Хом’як
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Назарій Харольський

Джерело: Тернополяни

Теги: Тернопільська районна рада

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