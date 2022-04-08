Біатлоністка збірної України Анастасія Меркушина розкритикувала французів Мартена та Сімона Фуркадів, які висловили підтримку відстороненим від змагань російським спортсменам.

Вона, зокрема, написала: “Шановні Мартен і Сімон Фуркади. Я думаю, ви не розумієте реальності війни між Україною та росією. Якщо ви думаєте, що звичайні росіяни не задіяні, ви помиляєтеся. Вже 18 000 російських солдатів загинуло на нашій землі, чи вони не росіяни? Чому вони прийшли вбивати нас? Чому спортсмени використовують Z на своїй формі? Чому вони не просять припинити все це? Вони мали можливість розпочати змагання без свого кривавого прапора, але вони зробили свій вибір. Вони обрали свою владу! Не кажіть, що їх обдурили. Багато з них мають родичів в Україні, але вони вірять у великоросію і не хочуть бачити правди…. Чому російські люди заслуговують на нормальне життя, а українські діти повинні вмирати?”

Дмитро Підручний: “Як можна казати, що спорт поза політикою?!”

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний послав братів Фуркадів у… добре відомому для російського військового флоту напрямку.

Він, зокрема, написав: “Я довго не мав змоги писати тут, але інтерв’ю Сімона Фуркада російським журналістам мене сильно обурило. Тому я вирішив все-таки знайти час, щоб висловити свою думку щодо ролі спорту у політиці та війні.

По-перше, Мартен і Сімон Фуркади, йдіть н###й. Надіюся, ваші діти ніколи не відчують той біль, з яким зустрілись українські діти. Діти, які покинули свої домівки, які чули звуки вибухів, які бачили, як їхніх мам ґвалтують, а рідних вбивають. Мені шкода, що я віддав голос за Мартена в комісію НОК, і що такі великі спортсмени виявились гівняними людьми. Як можна казати, що спорт поза політикою, коли в Москві на концерті на підтримку війни було чимало спортсменів з літерою Z на одязі?! Це вони такі невинні і страждають через владу?!

Спорт завжди був маркетинговим інструментом для будь-якої країни, тому фраза “спорт поза політикою” ніколи не була для мене об’єктивною, а зараз – тим більше”.

Ігор ДУДА