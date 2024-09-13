Звання “Почесний громадянин Тернополя” присвоїли 13 полеглим захисникам

На черговому засіданні 42-ї сесії міської ради депутати прийняли рішення про присвоєння звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно ще 13 військовослужбовцям.

Звання надано за вагомий особистий внесок у становленні української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та враховуючи висновки комісії, яка проводить попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

Список осіб, яким присвоєно звання “Почесний громадянин міста Тернополя” посмертно:

ГНАТИШИН Олександр Михайлович, молодший сержант;

ДЕМИДАСЬ Володимир Ігорович, матрос;

ДОВГАЛЮК Роман Анатолійович, сержант;

ДУМАНСЬКИЙ Володимир Анатолійович;

ІГНАТЕНКО Андрій Володимирович, головний старшина;

КОЗАК Василь Євгенович, солдат;

КОЛІСНИК Ігор Петрович, солдат;

НОВАКОВСЬКИЙ Руслан Володимирович, молодший сержант;

ПЕЧЕНЮК Андрій Михайлович, старший солдат;

ПОГОРІЛИЙ Микола Ігорович, старший солдат;

СЕМЕРКА Володимир Ярославович, солдат;

ХАЛВАШІ Георгій Романович, молодший сержант;

ХОМЯК Олександр Михайлович, солдат.

Присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» є свідченням глибокої шани та вдячності з боку громади. Нехай пам’ять про захисників слугує нагадуванням про те, якою ціною здобувається мир і свобода.