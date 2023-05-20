Зваблював дівчинку на пасовищі: на Тернопільщині засудили педофіла

До 5 років позбавлення волі засуджено жителя Тернопільського району за розбещення малолітньої.

Ювенальний прокурор обласної прокуратури відстояла в апеляції вирок суду першої інстанції, за яким місцевого жителя засуджено до 5 років позбавлення волі за розпусні дії щодо малолітньої 10-літньої дівчинки (ч. 2 ст. 156 КК України).

Прокурор довів у суді, що 52-річний мешканець одного з сіл Тернопільського району у жовтні 2022 року розбещував дитину, яка мешкала неподалік. Про його протиправні дії правоохоронців повідомила мама дівчинки, яка в той час розшукувала доньку і побачила сусіда з дитиною на пасовищі.

І хоча захисник засудженого просив про умовний термін покарання за статевий злочин свого клієнта, Тернопільський апеляційний суд залишив його апеляційну скаргу без задоволення.

Вирок вступив у законну силу.

Відтак чоловік проведе за ґратами 5 років.